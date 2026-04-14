Trump İran görüşmeleri için yeni tarih verdi. ABD Başkanı, iki gün içinde Pakistan’da müzakerelerin yeniden başlayabileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 20:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 20:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yeni bir takvim açıkladı. Trump, iki gün içinde Pakistan’da yeniden görüşmelerin başlayabileceğini belirtirken, diplomatik sürecin nasıl şekilleneceği izleniyor.
ABD ve İran arasında 2026 yılında artan gerilim, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından bölgesel bir çatışmaya dönüşmüştü. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası Tahran yönetimi misilleme saldırıları gerçekleştirmiş, çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Süreç, 8 Nisan’da sağlanan ateşkesle yeni bir aşamaya geçmişti.
Müzakereler İslamabad’da yürütülmüştü
Washington ve Tahran yönetimleri, ateşkes sonrası diplomatik temaslarını Pakistan aracılığıyla sürdürmüştü. Görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD VANCE, İslamabad’daki doğrudan müzakerelerin anlaşma sağlanmadan sona erdiğini açıklamıştı. İran yönetimi ise ortak bir çerçeve oluşturulamamasının nedenini ABD’nin taleplerine bağlamıştı.
Trump yeni görüşme için Pakistan’ı işaret etti
ABD Başkanı Trump, İran ile yeniden müzakere masasına oturulabileceğini belirtti. Görüşmeler için Pakistan’ı işaret eden Trump, iki gün içinde tarafların yeniden bir araya gelebileceğini ifade etti.
Tarafların kısa süre içinde yeniden temas kurma ihtimali, diplomatik sürecin yönüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
