Trump'ın Çin ziyareti ikinci gününde devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir kez daha bir araya geldi.
ABD Başkanı, Çinli mevkidaşı ile görüşmek için Çin Hükümeti'nin Pekin'deki merkez karargahına ulaştı. Trump, "Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor.
İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Şi'nin Trump'a "Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir" dediği aktarılmıştı.
