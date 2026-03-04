Trump Fed başkan adayını Senato’ya gönderdi. Kevin Warsh’ın adaylığıyla birlikte ABD Merkez Bankası’nda yeni başkan için onay süreci resmen başladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 21:48
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 21:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığı için aday gösterdiği eski FED Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın adaylığını ABD Senatosu’na gönderdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamayla birlikte Warsh için Senato onay süreci resmen başlamış oldu.
Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre Kevin Warsh, FED başkanlığı için aday gösterildi. Warsh ayrıca 1 Şubat 2026’dan itibaren başlayacak 14 yıllık bir dönem için FED Yönetim Kurulu üyeliğine de aday olarak Senato’ya sunuldu.
Adaylık süreci Senato’da başladı
ABD Başkanı Trump, 30 Ocak 2026’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kevin Warsh’ı FED başkanlığı için aday gösterdiğini duyurmuştu. Adaylığın resmi olarak Senato’ya iletilmesiyle birlikte onay süreci de başlatıldı.
ABD Senatosu’nun ilgili komitelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından Warsh’ın adaylığı oylamaya sunulacak. Sürecin tamamlanmasının ardından nihai karar Senato tarafından verilecek.
Powell’ın görev süresi mayısta doluyor
Kevin Warsh’ın Senato tarafından onaylanması halinde FED başkanlığı görevini mevcut Başkan Jerome Powell’dan devralması bekleniyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek.
Warsh daha önce 2006–2011 yılları arasında FED Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Senato sürecinin tamamlanmasının ardından ABD para politikasının yönetiminde yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağı yakından izlenecek.
