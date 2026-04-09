Tahran'dan ‘Barış Kalkanı' çağrısı: Türkiye ve Pakistan garantör olsun!
Tahran'dan ‘Barış Kalkanı' çağrısı: Türkiye ve Pakistan garantör olsun!
İran-ABD hattında silahların susmasının ardından Tahran'dan dünyaya 'güvence' mesajı geldi. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, ateşkesin kalıcı olması için Türkiye, Pakistan, Çin ve Rusya'nın devreye girmesi gerektiğini savundu. ABD'nin savaşı yeniden başlatmayacağına dair 'güvenilir bir garanti'ye ihtiyaç duyduklarını belirten Fazli, bölgedeki kalıcı barışın anahtarını Ankara ve İslamabad gibi arabulucu başkentlerin elinde gördüklerini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 10:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın Pekin Büyükelçisi, Tahran ile Washington arasında geçici bir ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan'ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi.
Abdolreza Rahmani Fazli, Çarşamba günü Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı tarafların ABD'nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz" dedi.
"BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAMALARINI UMUYORUZ"
South China Morning Post gazetesine göre Fazli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var" diye ekledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tahran'dan ‘Barış Kalkanı' çağrısı: Türkiye ve Pakistan garantör olsun!
İran-ABD hattında silahların susmasının ardından Tahran'dan dünyaya 'güvence' mesajı geldi. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, ateşkesin kalıcı olması için Türkiye, Pakistan, Çin ve Rusya'nın devreye girmesi gerektiğini savundu. ABD'nin savaşı yeniden başlatmayacağına dair 'güvenilir bir garanti'ye ihtiyaç duyduklarını belirten Fazli, bölgedeki kalıcı barışın anahtarını Ankara ve İslamabad gibi arabulucu başkentlerin elinde gördüklerini vurguladı.
İran'ın Pekin Büyükelçisi, Tahran ile Washington arasında geçici bir ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan'ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi.
Abdolreza Rahmani Fazli, Çarşamba günü Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı tarafların ABD'nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz" dedi.
"BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAMALARINI UMUYORUZ"
South China Morning Post gazetesine göre Fazli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var" diye ekledi.
Çok Okunanlar