Suudi Arabistan:Prens Sultan Hava Üssü’ne atılan balistik füze engellendi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 07:01
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 09:02
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Prens Sultan Hava Üssü'ne atılan balistik bir füze etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.
Suudi Arabistan, kısa bir süre önce de ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurmuştu.
ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.
