Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik Türkiye mesajı: Büyük fırsatlar mevcut

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye ile Suriye arasında bölgesel bağlantısallık açısından büyük fırsatlar mevcut” dedi.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 08:00
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 09:13
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Şara yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye ortaklığı, bölge güvenliğinin ve aynı zamanda tüm dünyanın geleceği için, üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temel" dedi.

