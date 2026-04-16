Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider görüşmeye geçti.
Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı ile temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova’yı da Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşme kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Akif Çağatay Kılıç ve Burhanettin Duran hazır bulundu.
Diplomasi gündemi İstanbul’da yoğunlaştı
İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmeler, Türkiye’nin hem KKTC hem de Balkanlar ile ilişkilerinde üst düzey temasların sürdüğünü ortaya koydu.
Dolmabahçe’de Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği
