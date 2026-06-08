Netanyahu’dan İran ve Hizbullah’a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Hizbullah’ın gerçekleştirdiği saldırılarla yeni bir denge kurmaya çalıştıklarını iddia ederek, gelebilecek yeni saldırılara karşı çok ağır karşılık vereceklerini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 20:38
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, paylaştığı video mesaj aracılığıyla İran ile süregelen karşılıklı çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.
KATİL NETANYAHU İRAN'I VE HİZBULLAH'I SUÇLADI!
İran ve Hizbullah'ın saldırılar yoluyla kendilerine karşı yeni ve kabul edilemez bir denklem dayatmak istediğini savunan Netanyahu, “Lübnan ve İran topraklarından İsrail’e saldıracaklarını ve bizim buna sessiz kalacağımızı sandılar. Bu gerçekleşmedi ve görev sürem boyunca da gerçekleşmeyecek." şeklinde konuştu.
"SERT SALDIRI VERECEĞİZ"
İran ve Hizbullah’ı baskı altında tuttuklarını öne süren Netanyahu, meydana gelebilecek yeni bir saldırı durumunda İran’a çok sert yanıt vereceklerini dile getirdi. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a yönelik operasyonların "tüm gücüyle" süreceğini iddia etmişti.
İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI SALDIRILAR
İsrail ordusu dün, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'u hedef almış, İranlı yetkililer ise İsrail'in bu hamlesine tepki göstererek karşılık vereceklerini bildirmişti.
İran tarafından gece saatlerinde üç dalga halinde fırlatılan füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyindeki pek çok şehirde sirenler çalmıştı. İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta bölgelerini hedef aldığını duyururken, Tahran bu operasyona füzelerle yanıt vermişti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetim birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri harekatların sonlandırıldığını açıklamış ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi durumunda daha şiddetli karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
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Netanyahu’dan İran ve Hizbullah’a tehdit
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Hizbullah’ın gerçekleştirdiği saldırılarla yeni bir denge kurmaya çalıştıklarını iddia ederek, gelebilecek yeni saldırılara karşı çok ağır karşılık vereceklerini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, paylaştığı video mesaj aracılığıyla İran ile süregelen karşılıklı çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.
KATİL NETANYAHU İRAN'I VE HİZBULLAH'I SUÇLADI!
İran ve Hizbullah'ın saldırılar yoluyla kendilerine karşı yeni ve kabul edilemez bir denklem dayatmak istediğini savunan Netanyahu, “Lübnan ve İran topraklarından İsrail’e saldıracaklarını ve bizim buna sessiz kalacağımızı sandılar. Bu gerçekleşmedi ve görev sürem boyunca da gerçekleşmeyecek." şeklinde konuştu.
"SERT SALDIRI VERECEĞİZ"
İran ve Hizbullah’ı baskı altında tuttuklarını öne süren Netanyahu, meydana gelebilecek yeni bir saldırı durumunda İran’a çok sert yanıt vereceklerini dile getirdi. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a yönelik operasyonların "tüm gücüyle" süreceğini iddia etmişti.
İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI SALDIRILAR
İsrail ordusu dün, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'u hedef almış, İranlı yetkililer ise İsrail'in bu hamlesine tepki göstererek karşılık vereceklerini bildirmişti.
İran tarafından gece saatlerinde üç dalga halinde fırlatılan füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyindeki pek çok şehirde sirenler çalmıştı. İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta bölgelerini hedef aldığını duyururken, Tahran bu operasyona füzelerle yanıt vermişti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetim birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri harekatların sonlandırıldığını açıklamış ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi durumunda daha şiddetli karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
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