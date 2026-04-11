Lübnan-İsrail görüşmeleri salı günü ABD'de yapılacak
Lübnan-İsrail görüşmeleri salı günü ABD'de yapılacak
Lübnan ile İsrail arasında ilk resmi temas, telefon görüşmesiyle kuruldu. Görüşme, Washington'daki büyükelçiler arasında yapıldı. Tarafların, ateşkes ve müzakere süreci için salı günü ilk toplantıyı yapması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Lübnan ile İsrail arasında ilk resmi temasın kurulduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, Washington'daki büyükelçiler arasında yapılan telefon görüşmesine ABD’nin Lübnan Büyükelçisi de katıldı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlatılması amacıyla yürütülen diplomatik çabaların parçası olduğunu duyurdu.
Tarafların, ABD arabuluculuğunda ilk yüz yüze toplantıyı salı günü ABD Dışişleri Bakanlığında yapma konusunda anlaştığı belirtildi.
Lübnan-İsrail görüşmeleri salı günü ABD'de yapılacak
Lübnan ile İsrail arasında ilk resmi temas, telefon görüşmesiyle kuruldu. Görüşme, Washington'daki büyükelçiler arasında yapıldı. Tarafların, ateşkes ve müzakere süreci için salı günü ilk toplantıyı yapması bekleniyor.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Lübnan ile İsrail arasında ilk resmi temasın kurulduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, Washington'daki büyükelçiler arasında yapılan telefon görüşmesine ABD’nin Lübnan Büyükelçisi de katıldı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlatılması amacıyla yürütülen diplomatik çabaların parçası olduğunu duyurdu.
Tarafların, ABD arabuluculuğunda ilk yüz yüze toplantıyı salı günü ABD Dışişleri Bakanlığında yapma konusunda anlaştığı belirtildi.
