Lübnan'da saldırılar şiddetlendi: Katil İsrail karadan işgale başladı
Katil İsrail ordusunun, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları şiddetlendi. İşgalci İsrail ordusu, Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılarda yüksek katlı 50 binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 09:48
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 dalga halinde 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi uyarı" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Dahiye'nin derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun kısa bir süre içinde bölgeye yönelik "büyük bir güçle" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu gün içerisinde de Dahiye'ye 2 hava saldırısı düzenlemişti.
İSRAİL YÜKSEK KATLI 50 BİNAYI YIKTI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.
İsrail ordusunun havadan ve denizden yaklaşık 200 mühimmat kullanarak Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırıları sürdürdüğünü belirten Adraee, bölgede Hizbullah altyapısının, silah depolarının, merkez komuta karargahının ve Beyrut'taki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri karargahının hedef alındığını iddia etti.
Adraee, Beyrut'ta yaklaşık 70 hedefe saldırı düzenlendiğini belirterek 50 yüksek katlı binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.
KARADAN İŞGAL BAŞLADI
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.
08.27 İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta deniz kenarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 31'e yükseldi.
03.58 Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.
02.39 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
01.48 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.
23.40 Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi
23.15 İsrail ordusu, Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılarda yüksek katlı 50 binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.
