Lübnan Başbakanı Selam’dan İsrail saldırıları sonrası acil kabine toplantısı
İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 07:59
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.
Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinden (İsrail'e) gerçekleştirilen roket saldırılarının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.
