Katil İsrail'den Gazze'de polis merkezine hava saldırısı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 07:35
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 08:35
Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.
İsrail ordusunun kamptaki bir polis merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
