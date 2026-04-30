İsrail korsanlığı komşuda kriz çıkardı: Ya işbirlikçisiniz ya aciz
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini 'ya işbirlikçi ya da aciz olmakla' suçladı.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 08:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Varoufakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek, İsrail'e ait gemi ve insansız hava araçlarının Girit açıklarında filoya müdahalede bulunduğunu kaydetti.
Varoufakis, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini de eleştiren Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.
