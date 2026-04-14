İsrail ile Lübnan görüşmeleri Washington’da başladı
İsrail ile Lübnan görüşmeleri Washington’da başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya iki ülkenin temsilcileri ile ABD’li üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmelerde uzun süredir devam eden bölgesel gerilim ve olası çözüm yolları ele alınırken, sürecin zamana yayılacağı vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 19:47
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 19:49
ABD Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mike Needham katıldı. Taraflar doğrudan temasla mevcut gerilimi ele aldı.
Rubio sürecin uzun vadeli olacağını vurguladı
Görüşmenin açılışında konuşan Rubio, İsrail ile Lübnan arasındaki sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini belirtti. Rubio, görüşmelerin “tarihi bir fırsat” sunduğunu ifade ederken, bölgede 20-30 yıldır süren gerilimin ciddi tahribat yarattığını söyledi.
Ateşkes ve bölgesel denge gündemde
Rubio, ateşkes başlığına ilişkin değerlendirmesinde sürecin yalnızca tek bir toplantıyla sınırlı olmadığını belirtti. Görüşmelerde bölgesel güvenlik dengeleri ve uzun vadeli istikrarın da ele alındığı ifade edildi.
Süreç vurgusu öne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail-Lübnan temaslarının bir süreç olduğunu belirterek, kalıcı ve uzun süreli bir barış için çerçeve oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Çok Okunanlar