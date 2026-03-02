İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Can kaybı artıyor
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a Hizbullah'ın güçlü varlığına sahip olduğu Dahiye bölgesine yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan kaynakları, ülke genelindeki çatışmalarda çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğunu bildirdi...
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 22:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusu, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordusu, daha önce uyarıda bulunduğu Dahiye bölgesini hedef aldı.
Saldırılar sırasında patlama sesleri duyuldu ve kentin çeşitli bölgelerinden görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiğini açıkladı.
Bölge, İsrail'in geçmişte de sıklıkla hedef aldığı ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilindiği bir yerleşim yeri.
İSRAİL: 70'TEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik bir dizi operasyonun tamamlandığı belirtildi.
Saldırılarda Hizbullah'a ait 70'ten fazla silah deposu, roket rampası ve fırlatma alanı gibi hedeflerin imha edildiğini ifade eden İsrail ordusu, bu hedeflerin İsrail'e karşı olası saldırılarda kullanılacağını iddia etti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran'ın etkisinden dolayı çatışmalara dahil olduğuna işaret ederek, saldırıların devam edebileceği uyarısında bulundu.
GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR: OPERASYONLAR SÜRECEK
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunu değerlendirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada konuştu.
İran'a odaklandıklarını vurgulayan Zamir, “Hizbullah’ın askeri kapasitesi önemli ölçüde azaltılmadan ve silahsızlandırılmadan kesinlikle çatışmaları durdurmayacağız.” dedi.
Zamir, konuşmasında kararlı bir tutum sergilediklerini ve İran’a yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirterek ABD ordusuyla yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırıların, “Lübnan hükümeti ve ordusuna Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde yapılan çağrılara yeterli yanıt verilmemesi nedeniyle gerçekleştiğini” savundu.
“Kendimizi koruma yeteneğimiz tamdır.” diyen Zamir, çatışmaların yalnızca İran’a zarar verilmesiyle değil, Hizbullah’ın da ağır bir yenilgi almasıyla sona ereceğini ifade etti.
Zamir, İsrail ordusunun “aynı anda birden fazla cephede savaşma yeteneğine sahip olduğunu” belirterek, planlamaların uzun süredir yapıldığını ve uygun zamanda hayata geçirileceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar