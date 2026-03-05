SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İran: Körfez'de ABD tankerini vurduk

İran Devrim Muhafızları (IRGC), bu sabah Körfez'in kuzeyinde bir ABD tankerine saldırı düzenlediğini iddia etti. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada; ABD, İsrail ve bu ülkeleri destekleyen Avrupa devletlerine ait askeri ve ticari gemilerin bölgeden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları, söz konusu ülkelerin gemilerine yönelik tehdidini yineleyerek, "Gözlemlendikleri takdirde mutlaka vurulacaklardır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolüne ilişkin sert mesajlar verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTROL İLANI

Devrim Muhafızları, uluslararası yasalara ve alınan kararlara dayanarak, savaş zamanlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kontrol etme hakkına sahip olduğunu savundu.

Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Tahran yönetimi, boğaz üzerindeki denetim yetkisini kullanacağını bir kez daha vurguladı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver