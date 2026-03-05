İran Devrim Muhafızları (IRGC), bu sabah Körfez'in kuzeyinde bir ABD tankerine saldırı düzenlediğini iddia etti. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada; ABD, İsrail ve bu ülkeleri destekleyen Avrupa devletlerine ait askeri ve ticari gemilerin bölgeden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 11:33
Haber Merkezi
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları, söz konusu ülkelerin gemilerine yönelik tehdidini yineleyerek, "Gözlemlendikleri takdirde mutlaka vurulacaklardır" ifadesini kullandı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolüne ilişkin sert mesajlar verildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTROL İLANI
Devrim Muhafızları, uluslararası yasalara ve alınan kararlara dayanarak, savaş zamanlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kontrol etme hakkına sahip olduğunu savundu.
Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Tahran yönetimi, boğaz üzerindeki denetim yetkisini kullanacağını bir kez daha vurguladı.
İran: Körfez'de ABD tankerini vurduk
