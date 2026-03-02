İran Hürmüz’de ABD gemisini vurduğunu duyurdu

İran Hürmüz Boğazı’nda ABD gemisini vurduğunu duyurdu. Reuters’a göre Atina Nova tankerine yönelik İHA saldırısı ve durdurma iddiası doğrulandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 21:53
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 21:56
Kaynak: Haber Merkezi
İran Hürmüz’de ABD gemisini vurduğunu duyurdu

İran, 2026 yılında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda bir ABD gemisini vurduklarını duyurdu. Açıklamanın ne zaman gerçekleştiği ve saldırının kapsamına ilişkin detay verilmezken, gelişme bölgedeki deniz trafiği açısından yakından izleniyor.

Reuters’un aktardığına göre iki ayrı denizcilik kaynağı, Atina Nova adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda İran Devrim Muhafızları’na ait iki insansız hava aracı tarafından vurulduktan sonra durdurulduğunu doğruladı. Söz konusu kaynaklar, olayın boğazın uluslararası taşımacılık açısından kritik bir noktasında meydana geldiğini bildirdi.

