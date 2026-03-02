İran Hürmüz’de ABD gemisini vurduğunu duyurdu

İran Hürmüz Boğazı’nda ABD gemisini vurduğunu duyurdu. Reuters’a göre Atina Nova tankerine yönelik İHA saldırısı ve durdurma iddiası doğrulandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 21:53
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran, 2026 yılında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda bir ABD gemisini vurduklarını duyurdu. Açıklamanın ne zaman gerçekleştiği ve saldırının kapsamına ilişkin detay verilmezken, gelişme bölgedeki deniz trafiği açısından yakından izleniyor.
Reuters’un aktardığına göre iki ayrı denizcilik kaynağı, Atina Nova adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda İran Devrim Muhafızları’na ait iki insansız hava aracı tarafından vurulduktan sonra durdurulduğunu doğruladı. Söz konusu kaynaklar, olayın boğazın uluslararası taşımacılık açısından kritik bir noktasında meydana geldiğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar