İran'dan İsrail ve ABD'ye rest: Kara savaşına hazırız!
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD'nin kara saldırısı ihtimallerine “Gelin bekliyoruz” karşılığı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 23:17
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 23:18
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin olası kara saldırısı senaryolarına, “Silahlı, hazırlıklı ve dimdik ayaktayız. Gelin bekliyoruz.” sözleriyle cevap verdi.
Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın değerlendirmelerine X sosyal medya platformundaki paylaşımıyla yanıt verdi.
İran tarafından başlatılan ve gönüllülerin savaşmaya istekli olduğunu göstermeyi hedefleyen “Canfeda” seferberliğine 4 gün içerisinde milyonlarca İranlının katıldığını vurgulayan Kalibaf, şu açıklamalarda bulundu:
“7 milyon İranlı, kısa sürede ulusal bir kampanya ile silahlanmaya, düşmana karşı koymaya ve vatanlarını korumaya istekli olduklarını gösterdi. Net bir şekilde ifade ediyorum; ülkemizi savunmak için söz vermiyoruz, harekete geçiyoruz. Geçmişte de bunu yaptık ve şimdi de hazırız.”
Kalibaf, ABD’nin kara saldırısı olasılığına ilişkin, “Silahlı, hazırlıklı ve dimdik ayaktayız. Gelin bekliyoruz.” dedi.
