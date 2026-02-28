İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı! Füzeler ateşlendi
ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İsrail, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.
İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.
İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.
İsrail halkından resmi duyurulara uyması ve uyarı alınması halinde derhal sığınak veya korunaklı alanlara girilmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanlarda kalınması istendi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.
İRAN, ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARINA KARŞILIK İSRAİL'E ONLARCA BALİSTİK FÜZE ATEŞLEDİ
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi.
İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.
İRAN, ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARINA KARŞILIK, İKİNCİ DALGA BALİSTİK FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e yeni balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.
İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.
- ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.
