İran'dan ablukaya misilleme saldırısı

ABD, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın 'mali olarak çöktüğünü' ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü. İran Devrim Muhafızları ise, 'Herhangi bir yeni saldırıya karşı koymaya hazırız. Çatışmalar yeniden başlarsa düşman varlıklarına ezici darbeler indireceğiz.' açıklamasında bulundu. Öte yandan İran güçlerinin, Umman Denizi'nde 'uyarıları dikkate almadığı' gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 54. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.
TRUMP: ABLUKAYI SONLANDIRIRSAK, İRAN'LA ASLA ANLAŞMA YAPILAMAZ
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya hesabı üzerinden İran'a uygulanan deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.
İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.
Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.
Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: EZİCİ DARBELER İNDİRİRİZ
İran Devrim Muhafızları, "Herhangi bir yeni saldırıya karşı koymaya hazırız. Çatışmalar yeniden başlarsa düşman varlıklarına ezici darbeler indireceğiz." açıklamasını yaptı.
İRAN, "UYARILARI DİKKATE ALMADIĞI" GEREKÇESİYLE UMMAN DENİZİ'NDE BİR KONTEYNER GEMİSİNE ATEŞ AÇTI
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran'dan ablukaya misilleme saldırısı
