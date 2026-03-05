SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İran'dan ABD'ye rest: Yiğit evlatlarımız onları bekliyor!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, “Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını dile getiriyor. İran toprakları, düşmanların son dansını sergileyeceği bir mekan değildir” şeklinde konuştu.

Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 21:15
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 21:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD’nin olası bir kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani'nin yaptığı açıklama şu şekilde: “Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını dile getiriyor. İran toprakları, düşmanların son dansını sergileyeceği bir mekan değildir. İmam Humeyni ve İmam Hamaney’in kahraman evlatları onları bekliyor.”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, şu an için İran’a yönelik bir kara operasyonunun planlanmadığını vurgulayarak, “Fakat ABD Başkanı adına bu seçeneği tamamen ortadan kaldırmıyorum” açıklamasını yapmıştı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver