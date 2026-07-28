İran'dan ABD'nin adımına tepki: Savaşın genişletilmesi anlamına gelir
İran'dan ABD'nin adımına tepki: Savaşın genişletilmesi anlamına gelir
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını, bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karargahtan yapılan açıklamada, ABD'nin son 3 gün içinde İran'ın karasuları ve kıyı sularında seyreden ticari gemiler ile petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi.
Söz konusu girişimin bölgede güvensizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, "ABD'nin bu adımını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiriyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri, daha önce sahada da gösterdiği gibi, ABD ordusunun herhangi bir tehdit veya saldırganlığını karşılıksız bırakmayacak ve gerekli karşılığı verecektir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı duyurulmuştu.
TRUMP: İRAN, BİR ANLAŞMA YAPMAK İÇİN BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürerek, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" dedi.
ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.54 Arap ülkeleri ile kurumları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.
04.51 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürerek, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" dedi. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
03.00 İran basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı.
02.00 İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını, bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı.
01.30 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin bin 400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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İran'dan ABD'nin adımına tepki: Savaşın genişletilmesi anlamına gelir
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını, bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Karargahtan yapılan açıklamada, ABD'nin son 3 gün içinde İran'ın karasuları ve kıyı sularında seyreden ticari gemiler ile petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi.
Söz konusu girişimin bölgede güvensizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, "ABD'nin bu adımını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiriyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri, daha önce sahada da gösterdiği gibi, ABD ordusunun herhangi bir tehdit veya saldırganlığını karşılıksız bırakmayacak ve gerekli karşılığı verecektir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı duyurulmuştu.
TRUMP: İRAN, BİR ANLAŞMA YAPMAK İÇİN BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürerek, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" dedi.
ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.54 Arap ülkeleri ile kurumları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.
04.51 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürerek, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" dedi. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
03.00 İran basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı.
02.00 İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını, bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı.
01.30 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin bin 400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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