İngiltere ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmayacak
İngiltere ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmayacak. Başbakan Keir Starmer, İran gerilimi ve üs kullanımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:19
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada İngiltere’nin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmadığını ve bu kararın kasıtlı olarak alındığını açıkladı. Starmer, hükümetin hava saldırılarıyla rejim değişikliği sağlanabileceğine inanmadığını belirtti. Açıklama, Orta Doğu’daki artan gerilim ve bölgedeki İngiliz varlığı açısından dikkat çekti.
Starmer, bölgedeki gerilimin sona erdirilmesinin en etkili yolunun müzakere süreci olduğunu ifade ederek, İran’ın nükleer silah geliştirme iddialarından vazgeçmesi ve istikrarı bozucu faaliyetlerini sonlandırmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. Diplomatik çözüm vurgusu, Londra’nın askeri müdahaleye yaklaşımını ortaya koydu.
Bölgede 300 bin İngiliz bulunuyor
Starmer, İran’ın bölge genelinde saldırılar düzenlediğini ve kendilerine saldırmayan ülkelere yüzlerce füze ile binlerce insansız hava aracı fırlattığını dile getirdi. Bölgede yaklaşık 300 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu belirten Starmer, İran’ın İngiliz vatandaşlarının bulunduğu havaalanları ve otelleri hedef aldığını söyledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz üssüne yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiğini aktaran Starmer, İngiliz jetlerinin koordineli savunma operasyonu kapsamında havalandırıldığını ve üsse doğru ilerleyen bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Starmer, GKRY’deki İngiliz üslerinin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını vurguladı.
ABD’nin üs talebi kabul edildi
Starmer, ABD’nin İran’a yönelik saldırılar kapsamında İngiliz üslerini kullanmak için izin talep ettiğini belirterek, İran’ın bölgeye füze saldırısı düzenlemesini ve sivillerin zarar görmesini önlemek amacıyla bu talebin kabul edildiğini ifade etti. İngiltere’nin saldırılara doğrudan katılmayacağını yineleyen Starmer, Fransa ve Almanya’nın da ABD’nin üslerinde faaliyet göstermesine izin vermeye hazır olduğunu söyledi.
İran’ın 2025 yılında İngiltere topraklarında 20’den fazla ölümcül saldırıyı desteklediğini ve her birinin engellendiğini aktaran Starmer, İran rejiminin nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirtti.
"Bu hükümet hava saldırılarıyla rejim değişikliği olacağına inanmıyor"
Starmer, Irak’taki askeri müdahale sürecine atıfta bulunarak geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarıldığını söyledi. İngiltere’nin askeri eylemlerinin her zaman yasal bir dayanağa ve uygulanabilir bir plana dayanması gerektiğini vurguladı.
Kara işgali olmadan hava bombardımanı yoluyla İran liderliğinin devrilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Starmer, “Bu hükümet hava saldırılarıyla rejim değişikliği olacağına inanmıyor” dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar