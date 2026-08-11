Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini ''pazarlık kozu'' olarak tutuyor
Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini ''pazarlık kozu'' olarak tutuyor
Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini ''pazarlık kozu'' olarak tutuyor
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'in Haaretz gazetesinin güvenlik kurumundaki bilgilere dayandırdığı haberinde, İsrail'in elinde tuttuğu Filistinlilere ait cenaze sayısının yaklaşık 1700 olduğu belirtildi.
Haberde, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yanı sıra İsrail ordusunun da gelecekte İsrailli esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı cenazelerin alıkonulması yönündeki tutumu desteklediği ifade edildi.
Söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'teki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazzeli Filistinlilere ait olduğu iddia edilen haberde, cenazelerin bir kısmının ise çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca hukuki kaynakların, İsrail Güvenlik Kabinesinin konuya ilişkin ilkesel bir görüşme yapmadığı sürece, çatışmalarla bağı kanıtlanmamış Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma yetkisinin bulunmadığı yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.
Filistin Kayıpların Akıbetinin Açıklanması ve Cenazelerin Geri Alınması Ulusal Kampanyası tarafından Ekim 2025'te yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze'den getirilen yaklaşık 1500 Filistinlinin cenazesini tuttuğu bildirilmişti.
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Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini ''pazarlık kozu'' olarak tutuyor
Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini ''pazarlık kozu'' olarak tutuyor
İsrail'in Haaretz gazetesinin güvenlik kurumundaki bilgilere dayandırdığı haberinde, İsrail'in elinde tuttuğu Filistinlilere ait cenaze sayısının yaklaşık 1700 olduğu belirtildi.
Haberde, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yanı sıra İsrail ordusunun da gelecekte İsrailli esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı cenazelerin alıkonulması yönündeki tutumu desteklediği ifade edildi.
Söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'teki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazzeli Filistinlilere ait olduğu iddia edilen haberde, cenazelerin bir kısmının ise çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca hukuki kaynakların, İsrail Güvenlik Kabinesinin konuya ilişkin ilkesel bir görüşme yapmadığı sürece, çatışmalarla bağı kanıtlanmamış Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma yetkisinin bulunmadığı yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.
Filistin Kayıpların Akıbetinin Açıklanması ve Cenazelerin Geri Alınması Ulusal Kampanyası tarafından Ekim 2025'te yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze'den getirilen yaklaşık 1500 Filistinlinin cenazesini tuttuğu bildirilmişti.
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