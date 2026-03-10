Güvenlik güçlerinden operasyon! Esed'in katliamcısı son anda yakalandı
Suriye'de Esed rejimi döneminde katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşlarından Ali Abibu Lübnan'a kaçma girişimi sırasında yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:44
Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Rusya'nın desteklediği ve iç savaşta onlarca katliama karışan Kaplan Güçlerinin (Taramiha) elebaşlarından Ali Abibu'nun yakalandığını bildirdi.
Bakanlık kaynaklarının Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'ye yaptığı açıklamaya göre, Ali Abibu, Lübnan'a kaçma girişimi sırasında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Kaplan Güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, İdlib'in güney kırsalı, Humus ve Hama illerinde yapılan onlarca katliamdan sorumlu tutuluyor.
