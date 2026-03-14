Doğu Akdeniz’de dev askeri yığınak: 7 ülkeden GKRY’ye uçak gemisi ve F-35 sevkiyatı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik hız kazandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yardım çağrısı üzerine İngiltere, Yunanistan, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda; uçak gemileri, F-35 Lightning II savaş uçakları ve hava savunma fırkateynlerini bölgeye sevk etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:58
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 10:59
hurhaber.com
Orta Doğu’daki savaşın etkileri Doğu Akdeniz’e taşınırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çevresi tarihin en büyük askeri yığınaklarından birine sahne oluyor.
Nikos Hristodulidis’in Avrupa ülkelerine yaptığı yardım çağrısının ardından başta İngiltere olmak üzere birçok ülke bölgeye savaş gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti.
Yardım çağrısı sonrası askeri sevkiyat arttı
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile İran’ın misillemelerinin ardından özellikle Güney Kıbrıs’taki İngiliz egemen üssü Akrotiri Üssü’ne 2 Mart’ta bir İHA çarpmasının ardından Avrupalı liderlerle temasa geçti.
Rum liderin çağrısı sonrası Avrupa ülkeleri Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını artırmaya başladı.
İlk askeri sevkiyatı İngiltere yaptı
Birleşik Krallık, saldırılar başlamadan önce Akrotiri Üssü’ne mevcut Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ek olarak 6 adet F-35 Lightning II gönderdi.
İngiltere ayrıca İHA’lara karşı kullanılan Martlet füzeleriyle donatılmış iki adet AgustaWestland AW159 Wildcat helikopterini nakliye uçaklarıyla üsse sevk etti.
Geçtiğimiz hafta ise bölgeye bir adet Merlin Mk2 helikopteri daha gönderildi.
İngiliz Savunma Bakanlığı ayrıca hava savunma kabiliyeti yüksek HMS Dragon destroyerinin Kıbrıs’a doğru yola çıktığını açıkladı.
YUNANİSTAN’DAN SAVAŞ UÇAĞI VE FIRKATEYN DESTEĞİ
Yunanistan da GKRY’nin çağrısı üzerine 4 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağını bölgeye gönderdi.
Rum basınına göre savaş uçakları Andreas Papandreu Hava Üssü’nde konuşlandırıldı ve eğitim uçuşlarına başladı.
Yunanistan ayrıca Kimon ve Psara adlı iki fırkateyni de Limasol açıklarına göndererek bölgede devriye faaliyetleri yürütmeye başladı.
FRANSA UÇAK GEMİSİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin amiral gemisi olan Charles de Gaulle Uçak Gemisi’nin Doğu Akdeniz’e gönderileceğini açıkladı.
Koruma görev grubuyla birlikte bölgeye ulaşan uçak gemisi geçen hafta Macron tarafından ziyaret edildi.
Rum basını ayrıca Fransız fırkateyni Languedoc Fırkateyni’nin de Kıbrıs açıklarına ulaştığını duyurdu.
ALMANYA, İTALYA VE HOLLANDA DA DEVREDE
Almanya Donanması’na ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni de Limasol açıklarına gelerek Avrupa ülkelerinin bölgedeki askeri gücüne katıldı.
İtalya donanmasına ait Federico Martinengo fırkateyni de 160’tan fazla personelle GKRY yakınlarına ulaştı.
Hollanda’ya ait hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen ise Rum kara sularında faaliyet göstermeye başladı.
İSPANYA’DAN UÇAK GEMİSİNE ESKORT GÖREVİ
İspanya Savunma Bakanlığı, Cristobal Colon Fırkateyni’nin Doğu Akdeniz’de Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Uçak Gemisi’ne eşlik edeceğini açıkladı.
Fırkateynin ayrıca gemilerin hava savunmasını sağlamanın yanı sıra gerektiğinde “askeri olmayan personelin tahliyesine” yardımcı olabilecek görevler üstlenebileceği belirtildi.
Bölgedeki askeri hareketlilik büyüyor
Uzmanlara göre Doğu Akdeniz’de artan bu askeri hareketlilik, Orta Doğu’daki savaşın bölgesel güvenlik dengelerini doğrudan etkilemeye başladığını gösteriyor.
Son sevkiyatlarla birlikte Doğu Akdeniz’de çok sayıda savaş gemisi, uçak ve gelişmiş hava savunma sistemi konuşlandırılmış durumda.
