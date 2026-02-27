Bölgede artan Türk etkisi tartışma konusu: İsrail’den “altıgen ittifak” çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Tel Aviv’i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Türkiye’ye karşı oluşturulduğu iddia edilen “Altıgen İttifak” (Hexagon) girişimine katılma çağrısı yaptığı öne sürüldü. Hint basınında yer alan değerlendirmelerde, söz konusu iş birliğinin bölgedeki güç dengeleri açısından önemine dikkat çekildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 07:15
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Akdeniz çevresi ve Orta Doğu’da yeni bir ittifak zemini arayışında olduklarını dile getirdiği iddia edildi. Netanyahu’nun söz konusu yapıya Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bazı Arap, Afrika ve Asya ülkelerinin de dahil olabileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Uzman yorumlarında ise gündeme getirilen bu olası ittifakın Türkiye’nin bölgedeki artan etkisine karşı şekillendiği görüşü öne çıktı.
HİNT BASININDA DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
Hindistan basın organlarından Daily New Post, Modi’nin Tel Aviv ziyaretini “Türkiye’yi dengelemeye yönelik altıgen ittifakın ilk adımı” olarak nitelendirdi. Haberde, söz konusu iş birliğinin Hindistan açısından bölgesel dengelerde koruyucu rol oynayabileceği yorumu yapıldı.
Yeni Delhi merkezli The Week dergisi ise Hindistan-İsrail ortaklığının Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında stratejik önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Yayın organı, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin endişelerin bazı çevrelerde dile getirildiğini yazdı.
