Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Norveç dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde savaşın durdurulmasına yönelik adımlar ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 18:42
Kaynak:
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, devam eden savaşın durdurulmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.
Görüşmelerde öne çıkan başlıklar
Bakanlık kaynakları, Fidan’ın her iki mevkidaşıyla yaptığı temaslarda savaşın sona erdirilmesine yönelik uluslararası girişimlerin ele alındığını bildirdi. Taraflar, mevcut durum ve diplomatik çözüm arayışları kapsamında görüş alışverişinde bulundu.
Diplomatik temaslar sürüyor
Gerçekleştirilen görüşmelerin, bölgesel ve küresel düzeyde diplomatik temasların devam ettiğine işaret ettiği aktarıldı. Söz konusu temasların, ilgili taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Bakan Fidan, Mısır ve Norveçli bakanlarla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Norveç dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde savaşın durdurulmasına yönelik adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, devam eden savaşın durdurulmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.
Görüşmelerde öne çıkan başlıklar
Bakanlık kaynakları, Fidan’ın her iki mevkidaşıyla yaptığı temaslarda savaşın sona erdirilmesine yönelik uluslararası girişimlerin ele alındığını bildirdi. Taraflar, mevcut durum ve diplomatik çözüm arayışları kapsamında görüş alışverişinde bulundu.
Diplomatik temaslar sürüyor
Gerçekleştirilen görüşmelerin, bölgesel ve küresel düzeyde diplomatik temasların devam ettiğine işaret ettiği aktarıldı. Söz konusu temasların, ilgili taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.
