ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 11:10
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 11:10
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
