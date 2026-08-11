ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15,5 milyon dolarlık yardım
ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15,5 milyon dolarlık yardım
ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 09:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin ardından Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.
Kolombiya'da dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 132 kişi yaşamını yitirmişti.
Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.
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ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15,5 milyon dolarlık yardım
ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin ardından Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.
Kolombiya'da dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 132 kişi yaşamını yitirmişti.
Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.
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