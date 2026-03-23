ABD'de uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 08:48
Kaynak: Haber Merkezi
New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

