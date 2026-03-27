Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 10:07
ABD'de helikopter kazası: 5 kişi okyanusa düştü
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Pilot ve 4 yolcu taşıyan helikopter, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında okyanusa düştü.
Hawaii takımadalarının en kuzeyindeki Kauai Adası'nda yaşanan helikopter kazası can kayıplarına yol açtı. Beş kişinin bulunduğu helikopterin okyanus sularına çakılmasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu, bölgede büyük panik yarattı. Kauai Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.
KAUAİ POLİS DEPARTMANI KAZANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında bir helikopter okyanusa düştü.
PİLOT VE 4 YOLCUDAN 3'Ü KURTARILAMADI
Pilot ve 4 yolcu taşıyan helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.
