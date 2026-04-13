ABD abluka için destek topluyor! Trump: Başka ülkeler de yardım edecek
ABD abluka için destek topluyor! Trump: Başka ülkeler de yardım edecek
Pakistan'daki müzakere masası devrilince öfkesi dinmeyen Trump, 'Deniz Ablukası' talimatını verdi. Bugün saat 17.00 itibarıyla İran limanlarına kilit vurulacağını ilan eden Trump, 'Diğer ülkeler İran'ın petrol satmamasını sağlamaya çalışıyor ve bu çok etkili olacak' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:10
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 12:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Hürmüz Boğazı konusunda ve ABD için "çok iyi" gelişmeler olduğunu dile getiren Trump, İran tarafıyla sağlanan geçici ateşkesin de "sağlam durduğunu" savundu.
BOĞAZ 17:00'DA ABLUKAYA ALINACAK
Trump, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarında başlatacaklarını bildirdikleri ablukaya değinerek, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." diye konuştu.
Birçok teknenin petrol almak için ABD'ye doğru geldiğini iddia eden Trump, ülkesinin Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha fazla petrole sahip olduğunu ve bu nedenle diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına gerek olmadığını öne sürdü.
"BENCE İRAN ÇOK KÖTÜ DURUMDA"
İran'ın 11 Nisan'daki müzakerelerde "nükleer silah" konusunda istekli olmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bence İran çok kötü durumda. Bence çok çaresizler." ifadesini kullandı.
Trump, İran tarafının müzakerelere dönmesini ne kadar bekleyeceğine ilişkin soruya yanıtında "dönüp dönmemelerinin umurunda olmadığını" söyledi.
Öte yandan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların nedeni sorulan Trump, "Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim. Çok liberal biri ve suçun önüne geçilmesi gerektiğine inanmayan bir adam." yanıtını verdi.
Washington ve Tahran yönetimleri 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD abluka için destek topluyor! Trump: Başka ülkeler de yardım edecek
Pakistan'daki müzakere masası devrilince öfkesi dinmeyen Trump, 'Deniz Ablukası' talimatını verdi. Bugün saat 17.00 itibarıyla İran limanlarına kilit vurulacağını ilan eden Trump, 'Diğer ülkeler İran'ın petrol satmamasını sağlamaya çalışıyor ve bu çok etkili olacak' ifadelerini kullandı.
Trump, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Hürmüz Boğazı konusunda ve ABD için "çok iyi" gelişmeler olduğunu dile getiren Trump, İran tarafıyla sağlanan geçici ateşkesin de "sağlam durduğunu" savundu.
BOĞAZ 17:00'DA ABLUKAYA ALINACAK
Trump, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarında başlatacaklarını bildirdikleri ablukaya değinerek, "Diğer ülkeler, İran'ın petrol satmamasını sağlamak için çalışıyorlar ve bu çok etkili olacak." diye konuştu.
Birçok teknenin petrol almak için ABD'ye doğru geldiğini iddia eden Trump, ülkesinin Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha fazla petrole sahip olduğunu ve bu nedenle diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına gerek olmadığını öne sürdü.
"BENCE İRAN ÇOK KÖTÜ DURUMDA"
İran'ın 11 Nisan'daki müzakerelerde "nükleer silah" konusunda istekli olmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bence İran çok kötü durumda. Bence çok çaresizler." ifadesini kullandı.
Trump, İran tarafının müzakerelere dönmesini ne kadar bekleyeceğine ilişkin soruya yanıtında "dönüp dönmemelerinin umurunda olmadığını" söyledi.
Öte yandan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların nedeni sorulan Trump, "Papa Leo'nun büyük bir hayranı değilim. Çok liberal biri ve suçun önüne geçilmesi gerektiğine inanmayan bir adam." yanıtını verdi.
Washington ve Tahran yönetimleri 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
