20'den fazla ülkenin tercihi! Türk sistemi Afrika savaş uçağına güç kattı
20'den fazla ülkenin tercihi! Türk sistemi Afrika savaş uçağına güç kattı
Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi sürerken, 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ASELSAN'ın milli elektro-optik sistemi ASELFLIR-500, Güney Afrika'nın Mwari hafif çok amaçlı uçağına başarıyla entegre edildi. Yüksek teknolojiye sahip Türk sistemi, Mwari'nin keşif, gözetleme ve hedef tespit kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi, Güney Afrika merkezli Paramount'un Mwari hafif çok amaçlı uçağına başarıyla entegre edildi. Bu gelişmenin, uçağın kabiliyetlerini artırırken iki şirket için yeni ihracat fırsatları doğurması bekleniyor.
20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ
2024'te seri üretime giren ve 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ASELFLIR-500; yüksek çözünürlüklü kameraları, lazer işaretleyicisi ve yapay zekâ destekli görüntüleme özellikleriyle zorlu koşullarda üstün hedef takibi sağlıyor.
ULUSLARARASI İLERİ DÜZEY SİSTEM
Tak-çalıştır altyapılı Mwari ise istihbarat, keşif, devriye ve taarruz görevlerine hızlıca uyarlanabiliyor. Bu stratejik iş birliğinin, yerel hava platformlarının uluslararası ileri düzey sistemlerle güçlendirilerek küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.
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20'den fazla ülkenin tercihi! Türk sistemi Afrika savaş uçağına güç kattı
Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi sürerken, 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ASELSAN'ın milli elektro-optik sistemi ASELFLIR-500, Güney Afrika'nın Mwari hafif çok amaçlı uçağına başarıyla entegre edildi. Yüksek teknolojiye sahip Türk sistemi, Mwari'nin keşif, gözetleme ve hedef tespit kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı.
ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi, Güney Afrika merkezli Paramount'un Mwari hafif çok amaçlı uçağına başarıyla entegre edildi. Bu gelişmenin, uçağın kabiliyetlerini artırırken iki şirket için yeni ihracat fırsatları doğurması bekleniyor.
20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ
2024'te seri üretime giren ve 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ASELFLIR-500; yüksek çözünürlüklü kameraları, lazer işaretleyicisi ve yapay zekâ destekli görüntüleme özellikleriyle zorlu koşullarda üstün hedef takibi sağlıyor.
ULUSLARARASI İLERİ DÜZEY SİSTEM
Tak-çalıştır altyapılı Mwari ise istihbarat, keşif, devriye ve taarruz görevlerine hızlıca uyarlanabiliyor. Bu stratejik iş birliğinin, yerel hava platformlarının uluslararası ileri düzey sistemlerle güçlendirilerek küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.
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