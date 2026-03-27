14 yaş altına sosyal medya yasaklandı

Avusturya'da koalisyon hükümeti ortakları, 14 yaş altındakilere sosyal medya erişiminin sınırlandırılması konusunda uzlaştı.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:18
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 19:19
Avusturya'da Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı.
Babler, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığına işaret ederek, hükümet ortaklarının, 14 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını kısıtlamayı öngören bir düzenleme üzerinde anlaştığını duyurdu.
Mevcut yasal düzenlemelerle gençler için birçok alanda zararlı içeriklere karşı koruma sağlandığını hatırlatan Babler, dijital ortamda da benzer bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.
Babler, bu bağlamda medya okuryazarlığının artırılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, lise müfredatında yapılacak güncellemelerle “Medya ve Demokrasi” adlı yeni bir dersin müfredata ekleneceğini, bunun için Latince ders saatlerinin azaltılacağını ifade etti.
Pröll ise yaş sınırlamasının uygulanabilirliği için gerekli yasal çalışmalara başlandığını ve bir yasa tasarısının haziran sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Muhalefetteki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Christian Hafenecker, yaptığı değerlendirmede, bu düzenlemenin “ifade ve bilgi edinme hakkına bir müdahale” olduğunu belirtti.
Hafenecker, hükümetin, düşünen ve sorgulayan bir genç nesilden çekindiğini iddia etti.
