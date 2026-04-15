SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Eskişehir'de silahlı kavga

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 07:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta husumetli kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda C.İ. (41) sırt kısmından silahla vurularak yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden yaralı tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen şüpheli Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver