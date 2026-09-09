Winsley Boteli için Galatasaray itirafı! ''Onun için doğru yer değildi''
Winsley Boteli için Galatasaray itirafı! ''Onun için doğru yer değildi''
Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Sion forması giyen 20 yaşındaki genç golcü Winsley Boteli için transfer itirafı geldi. İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, sarı kırmızlı ekibin genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını ancak Winsley Boteli'nin transfere sıcak bakmadığını açıkladı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sion forması giyen ve geride kalan yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Winsley Boteli için transfer itirafı geldi.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını ancak genç oyuncu için sarı-kırmızılıların doğru adres olmadığını söyledi.
"GALATASARAY SÖYLEDİ"
Constantin, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." diye konuştu.
"ONUN İÇİN DOĞRU BİR YER DEĞİL"
Boteli'nin ayrılığına sıcak bakmadığını söyleyen Christian Constantin, "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil." diye konuştu.
İNGİLİZ EKİBİNİN RADARINDA
20 yaşındaki Boteli için Crystal Palace da Sion'a teklifte bulunmuştu.
SEZONA HARİKA BAŞLADI
Winsley Boteli, Sion'da sezona harika bir başlangıç yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Boteli'nin, kulübü Sion ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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Winsley Boteli için Galatasaray itirafı! ''Onun için doğru yer değildi''
Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Sion forması giyen 20 yaşındaki genç golcü Winsley Boteli için transfer itirafı geldi. İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, sarı kırmızlı ekibin genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını ancak Winsley Boteli'nin transfere sıcak bakmadığını açıkladı. İşte detaylar...
Sion forması giyen ve geride kalan yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Winsley Boteli için transfer itirafı geldi.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını ancak genç oyuncu için sarı-kırmızılıların doğru adres olmadığını söyledi.
"GALATASARAY SÖYLEDİ"
Constantin, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." diye konuştu.
"ONUN İÇİN DOĞRU BİR YER DEĞİL"
Boteli'nin ayrılığına sıcak bakmadığını söyleyen Christian Constantin, "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil." diye konuştu.
İNGİLİZ EKİBİNİN RADARINDA
20 yaşındaki Boteli için Crystal Palace da Sion'a teklifte bulunmuştu.
SEZONA HARİKA BAŞLADI
Winsley Boteli, Sion'da sezona harika bir başlangıç yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Boteli'nin, kulübü Sion ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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