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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 43 gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 43 gözaltı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.

Ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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