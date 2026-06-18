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Vedat Muriqi İstanbul’da Fenerbahçe’de süreç hızlandı

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muriqi, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taraftarlar tarafından karşılanan 32 yaşındaki santrfor, havalimanından ayrılarak kulüple ilgili sürecin devamı için İstanbul’daki programına geçti.

Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:58
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 00:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Vedat Muriqi İstanbul’da Fenerbahçe’de süreç hızlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Vedat Muriqi’yi bir grup Fenerbahçe taraftarı alkışlarla karşıladı. Taraftarları selamlayan deneyimli futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sezon performansıyla öne çıktı

2025-2026 sezonunda Mallorca forması giyen Kosovalı forvet, attığı 23 golle ligdeki gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı. Performansıyla dikkat çeken Muriqi, sezon boyunca takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe’ye geri dönmeye hazırlanıyor

Kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Vedat Muriqi, yeniden sarı-lacivertli ekipte görev almaya hazırlanıyor.

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