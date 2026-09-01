Türkiye çeyrek final biletini Azerbaycan karşısında aldı
Türkiye çeyrek final biletini Azerbaycan karşısında aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle kazanan Türkiye, turnuvadaki yoluna son sekiz takım arasında devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın ilk setinde Azerbaycan karşısında oyunun kontrolünü aldı. Milliler, ilk seti 25-14 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
Türkiye ikinci sette de skor üstünlüğünü korudu. 27 dakika süren seti 25-16 kazanan milli takım, karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set 25-22 tamamlandı
Azerbaycan üçüncü sette skor açısından ilk iki sete göre daha yakın bir mücadele ortaya koydu. Türkiye, 29 dakika süren seti 25-22 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı.
Toplam 79 dakika süren mücadelenin setleri sırasıyla 23, 27 ve 29 dakika sürdü. Karşılaşmayı Sırbistan'dan Predrag Balandzic ile Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou yönetti.
Milliler çeyrek finalde
Türkiye'nin kadrosunda Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay ve Derya Cebecioğlu yer aldı.
Faig Garayev yönetimindeki Azerbaycan karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Millilerin çeyrek final aşamasındaki karşılaşması, turnuvadaki ilerleyiş açısından takip edilecek bir sonraki mücadele olacak.
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Türkiye çeyrek final biletini Azerbaycan karşısında aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle kazanan Türkiye, turnuvadaki yoluna son sekiz takım arasında devam edecek.
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın ilk setinde Azerbaycan karşısında oyunun kontrolünü aldı. Milliler, ilk seti 25-14 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
Türkiye ikinci sette de skor üstünlüğünü korudu. 27 dakika süren seti 25-16 kazanan milli takım, karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set 25-22 tamamlandı
Azerbaycan üçüncü sette skor açısından ilk iki sete göre daha yakın bir mücadele ortaya koydu. Türkiye, 29 dakika süren seti 25-22 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı.
Toplam 79 dakika süren mücadelenin setleri sırasıyla 23, 27 ve 29 dakika sürdü. Karşılaşmayı Sırbistan'dan Predrag Balandzic ile Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou yönetti.
Milliler çeyrek finalde
Türkiye'nin kadrosunda Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay ve Derya Cebecioğlu yer aldı.
Faig Garayev yönetimindeki Azerbaycan karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Millilerin çeyrek final aşamasındaki karşılaşması, turnuvadaki ilerleyiş açısından takip edilecek bir sonraki mücadele olacak.
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