Transferin perde arkasını anlattı! Alexander Nübel'den Beşiktaş ve İstanbul itirafı
Transferin perde arkasını anlattı! Alexander Nübel'den Beşiktaş ve İstanbul itirafı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibe transferi hakkında konuşan başarılı kaleci 'Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:29
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 12:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah beyazlı kulübün eylül sayısına özel açıklamalarda bulundu.
Siyah-Beyazlı kariyerine etkileyici bir başlangıç yapan Nübel; Beşiktaş'a transfer kararından Tüpraş Stadyumu'nun atmosferine, Vincenzo Italiano ile iletişiminden İstanbul'daki yeni hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Alexander Nübel, "Namağlup Tek Şampiyon" Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısının konuğu oldu. Siyah-Beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken Alman file bekçisiyle Beşiktaş kariyerinin ilk günlerinden sezon hedeflerine, taraftarın yarattığı atmosferden İstanbul'daki yaşamına uzanan keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Nübel, kararında kulübün büyüklüğünün yanı sıra İstanbul'un ve ailesinin de önemli rol oynadığını söyledi. Siyah-Beyazlıların yeni yapılanmasının kendisine anlatıldığı ilk görüşmelerden etkilendiğini belirten başarılı kaleci, oyun profilinin Vincenzo Italiano'nun futbol anlayışıyla örtüşmesinin de tercihinde önemli bir etken olduğunu ifade etti.
Tüpraş Stadyumu'nda yaşadığı ilk deneyimlere de değinen Nübel, Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferden övgüyle söz etti. Çocukken futbolcu olmayı hayal ederken böylesine coşkulu atmosferlerde oynamanın da bu hayalin bir parçası olduğunu dile getiren Alman file bekçisi, Siyah-Beyazlı taraftarların önünde sahaya çıkmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.
Röportajın en renkli bölümlerinden biri ise Nübel'in İstanbul'daki yeni hayatına ilişkin anlattıkları oldu. Şehri yalnızca futbolcu olarak değil, İstanbul'da yaşayan biri gibi keşfetmeye başlayan 29 yaşındaki kaleci; İstanbulkart aldığını, İETT otobüsüyle Taksim'e gittiğini, vapurla Asya Yakası'na geçtiğini ve Kilyos'ta denize girdiğini anlattı. Analog fotoğrafçılığa olan ilgisinden de bahseden Nübel, İstanbul sokaklarını fotoğrafladığını ve çektiği filmleri dijitalleştirebileceği bir yer dahi bulduğunu söyledi.
Beşiktaş'taki ilk sezonuna dair hedeflerini, takım savunmasındaki uyumu ve yeni oyun sistemine adaptasyon sürecini de değerlendiren Nübel, Siyah-Beyazlıların hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mümkün olduğunca başarılı olmak istediğini belirtti.
Alexander Nübel'in samimi açıklamaları, İstanbul macerası ve Beşiktaş'taki hedeflerinin tamamı "Namağlup Tek Şampiyon" Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısında.
"Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum."
"Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi... Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi."
"Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya Yakası'na da geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum."
"Fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli."
"Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım sezon sonu taraftarlarımızı mutlu edecek başarılara hep birlikte ulaşmış oluruz."
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Transferin perde arkasını anlattı! Alexander Nübel'den Beşiktaş ve İstanbul itirafı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibe transferi hakkında konuşan başarılı kaleci 'Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah beyazlı kulübün eylül sayısına özel açıklamalarda bulundu.
Siyah-Beyazlı kariyerine etkileyici bir başlangıç yapan Nübel; Beşiktaş'a transfer kararından Tüpraş Stadyumu'nun atmosferine, Vincenzo Italiano ile iletişiminden İstanbul'daki yeni hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Alexander Nübel, "Namağlup Tek Şampiyon" Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısının konuğu oldu. Siyah-Beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken Alman file bekçisiyle Beşiktaş kariyerinin ilk günlerinden sezon hedeflerine, taraftarın yarattığı atmosferden İstanbul'daki yaşamına uzanan keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Nübel, kararında kulübün büyüklüğünün yanı sıra İstanbul'un ve ailesinin de önemli rol oynadığını söyledi. Siyah-Beyazlıların yeni yapılanmasının kendisine anlatıldığı ilk görüşmelerden etkilendiğini belirten başarılı kaleci, oyun profilinin Vincenzo Italiano'nun futbol anlayışıyla örtüşmesinin de tercihinde önemli bir etken olduğunu ifade etti.
Tüpraş Stadyumu'nda yaşadığı ilk deneyimlere de değinen Nübel, Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferden övgüyle söz etti. Çocukken futbolcu olmayı hayal ederken böylesine coşkulu atmosferlerde oynamanın da bu hayalin bir parçası olduğunu dile getiren Alman file bekçisi, Siyah-Beyazlı taraftarların önünde sahaya çıkmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.
Röportajın en renkli bölümlerinden biri ise Nübel'in İstanbul'daki yeni hayatına ilişkin anlattıkları oldu. Şehri yalnızca futbolcu olarak değil, İstanbul'da yaşayan biri gibi keşfetmeye başlayan 29 yaşındaki kaleci; İstanbulkart aldığını, İETT otobüsüyle Taksim'e gittiğini, vapurla Asya Yakası'na geçtiğini ve Kilyos'ta denize girdiğini anlattı. Analog fotoğrafçılığa olan ilgisinden de bahseden Nübel, İstanbul sokaklarını fotoğrafladığını ve çektiği filmleri dijitalleştirebileceği bir yer dahi bulduğunu söyledi.
Beşiktaş'taki ilk sezonuna dair hedeflerini, takım savunmasındaki uyumu ve yeni oyun sistemine adaptasyon sürecini de değerlendiren Nübel, Siyah-Beyazlıların hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mümkün olduğunca başarılı olmak istediğini belirtti.
Alexander Nübel'in samimi açıklamaları, İstanbul macerası ve Beşiktaş'taki hedeflerinin tamamı "Namağlup Tek Şampiyon" Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısında.
"Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum."
"Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi... Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi."
"Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya Yakası'na da geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum."
"Fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli."
"Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım sezon sonu taraftarlarımızı mutlu edecek başarılara hep birlikte ulaşmış oluruz."
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