Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yollar neden ayrıldı?
Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yollar neden ayrıldı?
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Ferencvaros maçının ardından istifasını sunan ancak yönetimin kararıyla görevine devam eden Tekke, ayrılık talebini yeniden iletti. Bordo-mavili yönetimin talebi kabul etmesiyle taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün bundan sonraki teknik yapılanmaya ilişkin atacağı adımlar gündemin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile Fatih Tekke bir araya geldi. Görüşmede mevcut süreç ile takımın geleceği kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Kulüp, görüşmeler sonucunda Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.
Açıklamada, Tekke’nin Trabzonspor’a zarar verebilecek herhangi bir durumun içinde olmak istemediğini yönetime aktardığı belirtildi. Tarafların kulübün menfaatlerini ön planda tutarak yeni bir yol haritasının gerekli olduğu konusunda ortak anlayışa vardığı kaydedildi.
Trabzonspor Tekke dönemindeki katkılara dikkat çekti
Trabzonspor, Fatih Tekke’nin yaklaşık 18 aylık görev süresinde kadroya dahil edilen futbolcuların gelişimine katkı sağladığını açıkladı. Kulüp, söz konusu dönemde sportif ve ekonomik kazanımlar elde edildiğini de belirtti.
Resmi açıklamada Türkiye Kupası başarısına ayrıca yer verildi. Tekke’nin kupayı Trabzonspor’a kazandırarak kulüp tarihinde yeniden yer aldığı ifade edildi.
Bordo-mavili kulüp, Tekke’ye görev süresindeki çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.
Amedspor maçından sonra sorumluluğu üstlenmişti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Fatih Tekke karşılaşmanın ardından takımın oyununu değerlendirmiş ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemişti.
Tekke, ilk istifasının yönetim tarafından kabul edilmemesinin ardından görevine devam etme gerekçesini camianın, yönetim kurulunun ve futbolcuların kendisine duyduğu güven olarak açıklamıştı.
Trabzonspor’un yeniden ayağa kalkması gerektiğini belirten Tekke, sorumluluktan kaçmadığını ve takım kadrosunun bunu gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğunu ifade etmişti.
Trabzonspor’da yeni dönem gündemde
Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmaya varılmasıyla Trabzonspor’da teknik direktörlük görevi için yeni dönem başladı. Kulübün resmi açıklamasında yeni teknik direktör veya görevlendirme konusunda isim paylaşılmadı.
Bordo-mavili yönetimin teknik direktörlük görevi ve takımın bundan sonraki yol haritasına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek.
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Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yollar neden ayrıldı?
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Ferencvaros maçının ardından istifasını sunan ancak yönetimin kararıyla görevine devam eden Tekke, ayrılık talebini yeniden iletti. Bordo-mavili yönetimin talebi kabul etmesiyle taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün bundan sonraki teknik yapılanmaya ilişkin atacağı adımlar gündemin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile Fatih Tekke bir araya geldi. Görüşmede mevcut süreç ile takımın geleceği kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Kulüp, görüşmeler sonucunda Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.
Açıklamada, Tekke’nin Trabzonspor’a zarar verebilecek herhangi bir durumun içinde olmak istemediğini yönetime aktardığı belirtildi. Tarafların kulübün menfaatlerini ön planda tutarak yeni bir yol haritasının gerekli olduğu konusunda ortak anlayışa vardığı kaydedildi.
Trabzonspor Tekke dönemindeki katkılara dikkat çekti
Trabzonspor, Fatih Tekke’nin yaklaşık 18 aylık görev süresinde kadroya dahil edilen futbolcuların gelişimine katkı sağladığını açıkladı. Kulüp, söz konusu dönemde sportif ve ekonomik kazanımlar elde edildiğini de belirtti.
Resmi açıklamada Türkiye Kupası başarısına ayrıca yer verildi. Tekke’nin kupayı Trabzonspor’a kazandırarak kulüp tarihinde yeniden yer aldığı ifade edildi.
Bordo-mavili kulüp, Tekke’ye görev süresindeki çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.
Amedspor maçından sonra sorumluluğu üstlenmişti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Fatih Tekke karşılaşmanın ardından takımın oyununu değerlendirmiş ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemişti.
Tekke, ilk istifasının yönetim tarafından kabul edilmemesinin ardından görevine devam etme gerekçesini camianın, yönetim kurulunun ve futbolcuların kendisine duyduğu güven olarak açıklamıştı.
Trabzonspor’un yeniden ayağa kalkması gerektiğini belirten Tekke, sorumluluktan kaçmadığını ve takım kadrosunun bunu gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğunu ifade etmişti.
Trabzonspor’da yeni dönem gündemde
Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmaya varılmasıyla Trabzonspor’da teknik direktörlük görevi için yeni dönem başladı. Kulübün resmi açıklamasında yeni teknik direktör veya görevlendirme konusunda isim paylaşılmadı.
Bordo-mavili yönetimin teknik direktörlük görevi ve takımın bundan sonraki yol haritasına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek.
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