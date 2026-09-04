Soykırımcı İsrail'e soğuk duş! Katilin takımına stat vermedi
Soykırımcı İsrail'e soğuk duş! Katilin takımına stat vermedi
Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Ridouani, İsrail kulübü Hapoel Beer Sheva'nın şehirlerinde oynamasına izin vermedi. Ridouani, 'Bu maç seyircisiz bile oynanamaz. İsrail'e karşı tavrımda tutarlıyım.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dünya genelinde soykırımcı politikalarıyla tepki çeken İsrail'e spor alanında bir veto da Belçika'dan geldi. Leuven kenti, UEFA maçında İsrail ekibine güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapattı.
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım politikaları ve döktüğü kan, dünya genelinde büyük bir infiale ve her alanda çığ gibi büyüyen diplomatik tepkilere neden olmaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda yükselen bu lanetleme dalgası, spor sahalarında da karşılık buluyor. Son olarak Belçika'nın Leuven kenti, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik bir maça ev sahipliği yapmayı reddederek İsrail rejimine net bir ambargo uyguladı.
'KAMU GÜVENLİĞİ' ÇIKIŞI
Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani, Avrupa Ligin'nde mücadele eden Union Saint-Gilloise ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımı arasındaki müsabakaya Den Dreef Stadyumu'nun kapılarını tamamen kapattı. Kararın resmi gerekçesi ise "kamu güvenliği" olarak açıklandı. Belediye meclisinde konuşan Ridouani, Belçika ekibini şehirde ağırlamaktan her zaman büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi. Ancak işin içinde İsrail takımının olmasının durumu tamamen değiştirdiğini belirten Ridouani, "Bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda son derece tutarlıyım" dedi.
Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani
PLAN SUYA DÜŞTÜ
Ridouani, geçmişte Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile yapacağı maçın da Leuven'de oynanmasına izin vermediklerini anımsattı. Union Saint-Gilloise'ın kendi stadının UEFA standartlarını karşılamaması sebebiyle iç saha maçlarını Leuven'de oynama planı bu kararla tamamen suya düştü.
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Soykırımcı İsrail'e soğuk duş! Katilin takımına stat vermedi
Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Ridouani, İsrail kulübü Hapoel Beer Sheva'nın şehirlerinde oynamasına izin vermedi. Ridouani, 'Bu maç seyircisiz bile oynanamaz. İsrail'e karşı tavrımda tutarlıyım.' dedi.
Dünya genelinde soykırımcı politikalarıyla tepki çeken İsrail'e spor alanında bir veto da Belçika'dan geldi. Leuven kenti, UEFA maçında İsrail ekibine güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapattı.
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım politikaları ve döktüğü kan, dünya genelinde büyük bir infiale ve her alanda çığ gibi büyüyen diplomatik tepkilere neden olmaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda yükselen bu lanetleme dalgası, spor sahalarında da karşılık buluyor. Son olarak Belçika'nın Leuven kenti, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik bir maça ev sahipliği yapmayı reddederek İsrail rejimine net bir ambargo uyguladı.
'KAMU GÜVENLİĞİ' ÇIKIŞI
Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani, Avrupa Ligin'nde mücadele eden Union Saint-Gilloise ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımı arasındaki müsabakaya Den Dreef Stadyumu'nun kapılarını tamamen kapattı. Kararın resmi gerekçesi ise "kamu güvenliği" olarak açıklandı. Belediye meclisinde konuşan Ridouani, Belçika ekibini şehirde ağırlamaktan her zaman büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi. Ancak işin içinde İsrail takımının olmasının durumu tamamen değiştirdiğini belirten Ridouani, "Bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda son derece tutarlıyım" dedi.
Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani
PLAN SUYA DÜŞTÜ
Ridouani, geçmişte Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile yapacağı maçın da Leuven'de oynanmasına izin vermediklerini anımsattı. Union Saint-Gilloise'ın kendi stadının UEFA standartlarını karşılamaması sebebiyle iç saha maçlarını Leuven'de oynama planı bu kararla tamamen suya düştü.
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