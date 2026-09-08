Mehmet Akif Üstündağ yeni hedefi açıkladı! ''Sırada olimpiyat madalyası var''
Mehmet Akif Üstündağ yeni hedefi açıkladı! ''Sırada olimpiyat madalyası var''
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi başarı sonrası AKŞAM'a açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları...
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ elde edilen tarihi başarıyı AKŞAM'a değerlendirdi. Başkan Üstündağ, son dönemde voleybolda yakalanan büyük çıkışın sırrını "Samimiyet, çok çalışmak, plan, program ve projeleri hayata geçirmek" sözleriyle özetledi. Elde edilen şampiyonluktan duyduğu gururu dile getiren Üstündağ, "Türk halkına tarifi olmayan bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.
İLK GÜNDEN İTİBAREN İNANIYORDUM
Şampiyonluğa olan inancının turnuvanın ilk gününden itibaren tam olduğunu vurgulayan Başkan Üstündağ, İtalya karşısında oynanan final maçındaki dönüm noktasını anlattı. Üstündağ, "İlk maçtan itibaren şampiyon olacağımıza inanmıştım. İtalya'ya karşı oynadığımız maçın ikinci setinde skor 19-17'deyken challenge itirazımla kazandığımız sayı sonrası 'şampiyon biz olacağız' dedim" şeklinde konuştu.
SIRADA OLİMPİYAT MADALYASI VAR
Şampiyona boyunca İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran voleybolseverlere de ayrıca teşekkür eden Üstündağ, "Taraftar muhteşemdi. Arkamızda çok büyük bir destek oldular. Her maç 17 bin kişi tribünleri doldurarak bize büyük güç verdiler. Şampiyonlukta bizlere büyük bir katkı verdiler" dedi. "Sırada hangi madalya var?" sorusunu yanıtlayan Mehmet Akif Üstündağ, yeni hedefin sinyalini net bir şekilde vererek, "Tüm madalyaları kazandık, sırada Olimpiyat madalyası var" diye konuştu.
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Mehmet Akif Üstündağ yeni hedefi açıkladı! ''Sırada olimpiyat madalyası var''
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi başarı sonrası AKŞAM'a açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ elde edilen tarihi başarıyı AKŞAM'a değerlendirdi. Başkan Üstündağ, son dönemde voleybolda yakalanan büyük çıkışın sırrını "Samimiyet, çok çalışmak, plan, program ve projeleri hayata geçirmek" sözleriyle özetledi. Elde edilen şampiyonluktan duyduğu gururu dile getiren Üstündağ, "Türk halkına tarifi olmayan bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.
İLK GÜNDEN İTİBAREN İNANIYORDUM
Şampiyonluğa olan inancının turnuvanın ilk gününden itibaren tam olduğunu vurgulayan Başkan Üstündağ, İtalya karşısında oynanan final maçındaki dönüm noktasını anlattı. Üstündağ, "İlk maçtan itibaren şampiyon olacağımıza inanmıştım. İtalya'ya karşı oynadığımız maçın ikinci setinde skor 19-17'deyken challenge itirazımla kazandığımız sayı sonrası 'şampiyon biz olacağız' dedim" şeklinde konuştu.
SIRADA OLİMPİYAT MADALYASI VAR
Şampiyona boyunca İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran voleybolseverlere de ayrıca teşekkür eden Üstündağ, "Taraftar muhteşemdi. Arkamızda çok büyük bir destek oldular. Her maç 17 bin kişi tribünleri doldurarak bize büyük güç verdiler. Şampiyonlukta bizlere büyük bir katkı verdiler" dedi. "Sırada hangi madalya var?" sorusunu yanıtlayan Mehmet Akif Üstündağ, yeni hedefin sinyalini net bir şekilde vererek, "Tüm madalyaları kazandık, sırada Olimpiyat madalyası var" diye konuştu.
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