Maskeli taraftar maçta VAR monitörünün fişini çekti
Maskeli taraftar maçta VAR monitörünün fişini çekti
Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) pazar günü oynanan karşılaşmada, maskeli bir taraftar hakemin penaltı kararı için saha kenarındaki ekrana yöneldiği sırada Video Yardımcı Hakem (VAR) monitörünün fişini çekti.
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Preussen Münster'in kendi sahasında Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği maçın ilk yarısının sonunda meydana geldi.
VAR'ın müdahalesi sonrası hakem Felix Bickel pozisyonu izlemek üzere saha kenarına gitti ancak monitörün karardığını gördü.
Preussen Münster kulübünden yapılan açıklamada, "Aktif taraftar grubundan maskeli bir izleyici yasa dışı yollarla sahaya girmiş ve teknik donanımın fişini çekmiştir" ifadesi kullanıldı.
KARAR KÖLN'DEKİ MERKEZDEN VERİLDİ
Hakem Bickel'in ekran kapalı olduğu için pozisyonu izleyememesi üzerine, karar yetkisi Köln'deki merkezde görev yapan VAR hakemi Katrin Rafalski'ye devredildi.
Rafalski'nin pozisyonu faul olarak değerlendirmesiyle Bickel penaltı noktasını gösterdi ve Hertha Berlin bu atışı gole çevirdi.
"PLANLI BİR EYLEM"
Kulüp yetkilileri olayı üzüntüyle karşıladıklarını ve failin kimliğinin belirlenerek adalete teslim edilmesi için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.
Yapılan ilk incelemeler, olayın planlı bir eylem olduğuna işaret etti. Nitekim teknik arızadan kısa bir süre sonra ev sahibi tribünlerinde "VAR'ın fişini çekin" yazılı bir pankart açıldığı bildirildi.
Benzer olayların tekrarlanmaması için stadyumda güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Maskeli taraftar maçta VAR monitörünün fişini çekti
Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) pazar günü oynanan karşılaşmada, maskeli bir taraftar hakemin penaltı kararı için saha kenarındaki ekrana yöneldiği sırada Video Yardımcı Hakem (VAR) monitörünün fişini çekti.
Olay, Preussen Münster'in kendi sahasında Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği maçın ilk yarısının sonunda meydana geldi.
VAR'ın müdahalesi sonrası hakem Felix Bickel pozisyonu izlemek üzere saha kenarına gitti ancak monitörün karardığını gördü.
Preussen Münster kulübünden yapılan açıklamada, "Aktif taraftar grubundan maskeli bir izleyici yasa dışı yollarla sahaya girmiş ve teknik donanımın fişini çekmiştir" ifadesi kullanıldı.
KARAR KÖLN'DEKİ MERKEZDEN VERİLDİ
Hakem Bickel'in ekran kapalı olduğu için pozisyonu izleyememesi üzerine, karar yetkisi Köln'deki merkezde görev yapan VAR hakemi Katrin Rafalski'ye devredildi.
Rafalski'nin pozisyonu faul olarak değerlendirmesiyle Bickel penaltı noktasını gösterdi ve Hertha Berlin bu atışı gole çevirdi.
"PLANLI BİR EYLEM"
Kulüp yetkilileri olayı üzüntüyle karşıladıklarını ve failin kimliğinin belirlenerek adalete teslim edilmesi için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.
Yapılan ilk incelemeler, olayın planlı bir eylem olduğuna işaret etti. Nitekim teknik arızadan kısa bir süre sonra ev sahibi tribünlerinde "VAR'ın fişini çekin" yazılı bir pankart açıldığı bildirildi.
Benzer olayların tekrarlanmaması için stadyumda güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
Çok Okunanlar