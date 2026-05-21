SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Löw'den Fenerbahçe mesajı

Alman teknik direktör Joachim Löw, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertliler için 'Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Löw'den Fenerbahçe mesajı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Joachim Löw, Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.

Alman teknik adam, eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Löw, "Fenerbahçe'yi her zaman takip ediyorum. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması durumu söz konusu olabilir. Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar." dedi.

Son olarak Alman Milli Takımı'nda görev yapan 66 yaşındaki Löw, milli takımdan ayrıldığı 2021 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver