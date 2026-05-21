Löw'den Fenerbahçe mesajı
Alman teknik direktör Joachim Löw, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertliler için 'Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar.' dedi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Joachim Löw, Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.
Alman teknik adam, eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Löw, "Fenerbahçe'yi her zaman takip ediyorum. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması durumu söz konusu olabilir. Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar." dedi.
Son olarak Alman Milli Takımı'nda görev yapan 66 yaşındaki Löw, milli takımdan ayrıldığı 2021 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.
