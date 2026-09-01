Gustavo Puerta için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
Gustavo Puerta için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe kadrosuna U-23 kontenjanından takviye yapmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, Racing forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta için görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin transferde rakibi ise Benfica. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 10:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe transfer dönemi kapanmadan orta sahaya U-23 kontenjanından takviye yapmak istiyor. İspanyol ekibi Racing'de forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta için temaslar başladı. Sözleşmesi 2029'da bitecek genç futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Merkez orta saha oyuncusu Puerta, ön libero ve on numarada da görev yapabiliyor ve çok yönlülüğü sayesinde dikkat çekiyor.
Portekiz medyasından Glorioso, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve yeniden elit kategoride yer almak isteyen Benfica'nın bu oyuncuda savaş verdiğini yazdı. Kanarya'nın orta sahasında Guendouzi ve Kante ikili oldu. Puerta, Sarı-Lacivertliler'de yedek kalabilir. Oyuncu parlatıp satan Benfica favori gibi gözükse de Fenerbahçe, Devler Ligi faktörüyle futbolcuyu etkileyebilir.
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Gustavo Puerta için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe kadrosuna U-23 kontenjanından takviye yapmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, Racing forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta için görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin transferde rakibi ise Benfica. İşte detaylar...
Fenerbahçe transfer dönemi kapanmadan orta sahaya U-23 kontenjanından takviye yapmak istiyor. İspanyol ekibi Racing'de forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Gustavo Puerta için temaslar başladı. Sözleşmesi 2029'da bitecek genç futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Merkez orta saha oyuncusu Puerta, ön libero ve on numarada da görev yapabiliyor ve çok yönlülüğü sayesinde dikkat çekiyor.
Portekiz medyasından Glorioso, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve yeniden elit kategoride yer almak isteyen Benfica'nın bu oyuncuda savaş verdiğini yazdı. Kanarya'nın orta sahasında Guendouzi ve Kante ikili oldu. Puerta, Sarı-Lacivertliler'de yedek kalabilir. Oyuncu parlatıp satan Benfica favori gibi gözükse de Fenerbahçe, Devler Ligi faktörüyle futbolcuyu etkileyebilir.
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