Fenerbahçe kazandı ancak Avrupa defteri kapandı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanşında Nottingham Forest’ı 2-1 mağlup etti ancak toplamda 4-2’lik skorla turnuvaya veda etti. Kerem’in golleri tur için yeterli olmadı.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 01:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 01:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, İngiltere’de Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. City Ground’da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, ilk maçı 3-0 kaybetmesi nedeniyle toplamda 4-2’lik skorla turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonucu, temsilcinin Avrupa sezonunu noktaladı.
Mücadelenin ilk golü 22. dakikada geldi. Savunmadan kazanılan top sonrası gelişen atakta Sidiki Cherif’in pasında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Fenerbahçe’yi öne geçirdi.
İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe penaltı kazandı. 47. dakikada ceza sahasında yapılan müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde gol sayısını 6’ya yükseltti.
Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada geldi. Sağ kanattan Aina’nın ortasında Hudson-Odoi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-1’e getirdi.
Kalan bölümde Fenerbahçe farkı artırmak için pozisyonlar üretse de aradığı golleri bulamadı. Nottingham Forest ise özellikle son dakikalarda kaleci Tarık Çetin’in kurtarışlarıyla gole yaklaşamadı.
Kerem’den Avrupa’da kariyer rekoru
Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle Avrupa Ligi’ndeki performansını 6 gole taşıdı. Bu sayı, oyuncunun Avrupa kupalarındaki en yüksek sezon performansı olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe yoluna lig ve kupada devam edecek
Avrupa Ligi’ne son 16 turu play-off aşamasında veda eden Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, ligde bir sonraki maçını pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor’a karşı oynayacak.
Avrupa macerasının tamamlanmasının ardından kulübün lig performansına odaklanması bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar