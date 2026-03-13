Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında sürpriz mağlubiyet aldı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler zirve yarışında puan kaybederken lig tablosundaki dengeler yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 22:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve hakem Mehmet Türkmen’in yönettiği mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 57 puanda kalırken Fatih Karagümrük puanını 17’ye yükseltti. Zirve yarışındaki puan farkının nasıl şekilleneceği ligin ilerleyen haftalarında yakından takip edilecek.
Fatih Karagümrük ilk yarıda iki gol buldu
Karşılaşmanın 15. dakikasında Bartuğ Elmaz’ın attığı golle Fatih Karagümrük öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Serginho’nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk 45 dakika Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı
İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da gol bulamadı. Fatih Karagümrük savunmada kontrolü korurken karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Puan durumu ve zirve yarışı
Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekip 57 puanda kaldı ve bir maç fazlasına rağmen haftayı GALATASARAY’ın 4 puan gerisinde tamamladı. Fatih Karagümrük ise aldığı galibiyetle puanını 17’ye yükseltti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar