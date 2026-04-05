Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yendi
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı son dakikada kazandığı penaltı golüyle 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun mücadelesi devam ediyor. Ligin 28. haftası büyük bir derbiye sahne oldu.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Yasin Kol’un yönettiği maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
ÜÇ PUAN SON ANLARDA GELDİ
Yoğun geçen bir mücadeleye sahne olan derbide galibiyet son anlarda geldi.
Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş'ı maçın uzatma anlarında attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
